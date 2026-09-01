JEP Eglise de Marchainville MARCHAINVILLE Longny les Villages
samedi 19 septembre 2026 · MARCHAINVILLE · Longny les Villages
Informations pratiques
Longny les Villages
JEP Eglise de Marchainville
MARCHAINVILLE Eglise Notre Dame de l’Assomption Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église Notre-Dame de l’Assomption ouvrira ses portes.
Ancien prieuré de l’Abbaye de Saint-Evroult XIe siècle. Beau retable classique. Tabernacle du XVIIIe siècle. .
MARCHAINVILLE Eglise Notre Dame de l’Assomption Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 65 80
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English : JEP Eglise de Marchainville
L’événement JEP Eglise de Marchainville Longny les Villages a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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