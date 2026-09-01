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AGENDA · Longny les Villages

JEP Eglise de Marchainville MARCHAINVILLE Longny les Villages

samedi 19 septembre 2026 · MARCHAINVILLE · Longny les Villages

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
MARCHAINVILLE
Adresse
Eglise Notre Dame de l'Assomption
Ville
61290 Longny les Villages
Département
Orne
Tarif

Longny les Villages

JEP Eglise de Marchainville

MARCHAINVILLE Eglise Notre Dame de l’Assomption Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église Notre-Dame de l’Assomption ouvrira ses portes.
Ancien prieuré de l’Abbaye de Saint-Evroult XIe siècle. Beau retable classique. Tabernacle du XVIIIe siècle.   .

MARCHAINVILLE Eglise Notre Dame de l’Assomption Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 65 80 

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English : JEP Eglise de Marchainville

L’événement JEP Eglise de Marchainville Longny les Villages a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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