JEP Eglise de Monceaux-au-Perche MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages

MONCEAUX AU PERCHE Le bourg Longny les Villages Orne

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées du patrimoine l’église Saint Jean Baptiste vous ouvre ses portes pour une visite libre.

Portail roman, beau retable en pierre du XVIIe s et fonds baptismaux du XIIe s. .

