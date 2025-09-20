JEP Eglise de Monceaux-au-Perche MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages
MONCEAUX AU PERCHE Le bourg Longny les Villages Orne
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
A l’occasion des Journées du patrimoine l’église Saint Jean Baptiste vous ouvre ses portes pour une visite libre.
Portail roman, beau retable en pierre du XVIIe s et fonds baptismaux du XIIe s. .
MONCEAUX AU PERCHE Le bourg Longny les Villages 61290 Orne Normandie
