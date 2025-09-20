JEP Eglise de Moulicent MOULICENT Longny les Villages

JEP Eglise de Moulicent MOULICENT Longny les Villages samedi 20 septembre 2025.

JEP Eglise de Moulicent

MOULICENT Le bourg Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées du patrimoine l’église Saint-Denis vous ouvre ses portes pour une visite libre.

XVIIIe s. Belles statues de Sainte Suzanne et de Saint Robert. .

MOULICENT Le bourg Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 65 86

English : JEP Eglise de Moulicent

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Eglise de Moulicent Longny les Villages a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Touisme des Hauts du Perche