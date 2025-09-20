JEP Eglise de Neuilly-sur-Eure NEUILLY SUR EURE Longny les Villages
JEP Eglise de Neuilly-sur-Eure NEUILLY SUR EURE Longny les Villages samedi 20 septembre 2025.
NEUILLY SUR EURE Eglise Saint-Germain d'Auxerre Longny les Villages Orne
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Visite libre de l’église Saint-Germain d’Auxerre
Fondations du XIIe s, clocher du XVIIe s, porche du XIXe s. Beau christ en croix en bois à gauche de l’autel. .
NEUILLY SUR EURE Eglise Saint-Germain d’Auxerre Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 95 46
