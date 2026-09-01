UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Boutiers-Saint-Trojan

JEP | Eglise de Saint Trojan rue de l’Eglise Boutiers-Saint-Trojan

samedi 19 septembre 2026 · rue de l'Eglise · Boutiers-Saint-Trojan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
rue de l'Eglise
Adresse
Eglise Saint Trojan
Ville
16100 Boutiers-Saint-Trojan
Département
Charente
Tarif

Boutiers-Saint-Trojan

JEP | Eglise de Saint Trojan

rue de l’Eglise Eglise Saint Trojan Boutiers-Saint-Trojan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine. Point sur les travaux de restauration effectués, en cours et à venir. Visite autour de l’église et commentaires. Repas organisé.
  .

rue de l’Eglise Eglise Saint Trojan Boutiers-Saint-Trojan 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine   mairie@boutiers-saint-trojan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Signing of the agreement with the Fondation du Patrimoine. Update on restoration work that has been completed, is currently underway, and is planned for the future. Tour of the church with commentary. Meal provided.

L’événement JEP | Eglise de Saint Trojan Boutiers-Saint-Trojan a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac