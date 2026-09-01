JEP | Eglise de Saint Trojan rue de l’Eglise Boutiers-Saint-Trojan
samedi 19 septembre 2026 · rue de l'Eglise · Boutiers-Saint-Trojan
Informations pratiques
Boutiers-Saint-Trojan
JEP | Eglise de Saint Trojan
rue de l’Eglise Eglise Saint Trojan Boutiers-Saint-Trojan Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine. Point sur les travaux de restauration effectués, en cours et à venir. Visite autour de l’église et commentaires. Repas organisé.
.
rue de l’Eglise Eglise Saint Trojan Boutiers-Saint-Trojan 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine mairie@boutiers-saint-trojan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Signing of the agreement with the Fondation du Patrimoine. Update on restoration work that has been completed, is currently underway, and is planned for the future. Tour of the church with commentary. Meal provided.
L’événement JEP | Eglise de Saint Trojan Boutiers-Saint-Trojan a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac