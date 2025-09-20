JEP Eglise de Saint Victor de Réno SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages

SAINT VICTOR DE RENO Eglise Saint-Victor Longny les Villages

2025-09-20 09:00:00

2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Victor-de-Réno vous ouvre ses portes Eglise Saint-Victor Construction XIIème et XIXème siècle. Voûte lambrissée, grand retable en bois doré. Ancien banc seigneurial. Fragment de vitrail de 1550. .

SAINT VICTOR DE RENO Eglise Saint-Victor Longny les Villages

