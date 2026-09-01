JEP Eglise de Saint Victor de Réno SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages

Informations pratiques

Longny les Villages

JEP Eglise de Saint Victor de Réno

SAINT VICTOR DE RENO Eglise Saint-Victor Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Victor-de-Réno vous ouvre ses portes Eglise Saint-Victor Construction XIIème et XIXème siècle. Voûte lambrissée, grand retable en bois doré. Ancien banc seigneurial. Fragment de vitrail de 1550. .

SAINT VICTOR DE RENO Eglise Saint-Victor Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 62 23

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English : JEP Eglise de Saint Victor de Réno

L’événement JEP Eglise de Saint Victor de Réno Longny les Villages a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche