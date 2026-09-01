JEP Eglise de Saint Victor de Réno SAINT VICTOR DE RENO Longny les Villages
samedi 19 septembre 2026 · SAINT VICTOR DE RENO · Longny les Villages
Informations pratiques
Longny les Villages
JEP Eglise de Saint Victor de Réno
SAINT VICTOR DE RENO Eglise Saint-Victor Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Victor-de-Réno vous ouvre ses portes Eglise Saint-Victor Construction XIIème et XIXème siècle. Voûte lambrissée, grand retable en bois doré. Ancien banc seigneurial. Fragment de vitrail de 1550. .
SAINT VICTOR DE RENO Eglise Saint-Victor Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 62 23
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English : JEP Eglise de Saint Victor de Réno
L’événement JEP Eglise de Saint Victor de Réno Longny les Villages a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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