JEP | Eglise du Sacré Coeur | Visite guidée rue de Bellefonds Cognac
dimanche 20 septembre 2026 · rue de Bellefonds · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Eglise du Sacré Coeur | Visite guidée
rue de Bellefonds Eglise du Sacré Coeur Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Au fil de cette visite guidée, découvrez l’histoire de l’église du Sacré-Cœur, depuis sa construction jusqu’à ses vitraux consacrés à la Première Guerre mondiale, sans oublier les traces laissées par la tempête de 1999.
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rue de Bellefonds Eglise du Sacré Coeur Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
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English :
During this guided tour, discover the history of the Sacré-Cœur Basilica, from its construction toE0 its stained-glass windows dedicated to World War I, not to mention the marks left by the storm of 1999.
L’événement JEP | Eglise du Sacré Coeur | Visite guidée Cognac a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac
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