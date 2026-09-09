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JEP | Eglise du Sacré Coeur | Visite guidée rue de Bellefonds Cognac

dimanche 20 septembre 2026 · rue de Bellefonds · Cognac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
rue de Bellefonds
Adresse
Eglise du Sacré Coeur
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

JEP | Eglise du Sacré Coeur | Visite guidée

rue de Bellefonds Eglise du Sacré Coeur Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Au fil de cette visite guidée, découvrez l’histoire de l’église du Sacré-Cœur, depuis sa construction jusqu’à ses vitraux consacrés à la Première Guerre mondiale, sans oublier les traces laissées par la tempête de 1999.
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rue de Bellefonds Eglise du Sacré Coeur Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17 

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English :

During this guided tour, discover the history of the Sacré-Cœur Basilica, from its construction toE0 its stained-glass windows dedicated to World War I, not to mention the marks left by the storm of 1999.

L’événement JEP | Eglise du Sacré Coeur | Visite guidée Cognac a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac

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