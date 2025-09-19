JEP Église Notre-Dame de Bréhan Église Notre-Dame Bréhan
Église Notre-Dame Le bourg Bréhan Morbihan
Début : 2025-09-19 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-19
L’église Notre-Dame de Bréhan ouvre ses portes au grand public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Édifiée à la fin du 19e siècle, elle a remplacé le précédent édifice qui menaçait ruine. Le style néo-gothique choisi par l’architecte M. Maignan, est également celui qu’il a appliqué sur d’autres églises du diocèse dont il est l’auteur. Il donne ainsi à l’édifice un aspect très élancé et lumineux. À l’intérieur, la chapelle située dans le bras nord du transept est dédiée à saint Louis, comme dans l’église précédente, tandis que celle située dans le bras sud du transept est dédiée à sainte Anne. .
Église Notre-Dame Le bourg Bréhan 56580 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 81 31
