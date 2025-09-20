JEP Église Saint-Barthélemy Beyren-lès-Sierck

JEP Église Saint-Barthélemy

13 Rue Principale Beyren-lès-Sierck Moselle

Les visiteurs pourront déambuler librement dans cet édifice consacré à saint Barthélemy. Cette charmante église de village de 1746 vous domine de sa haute tour clocher dans un style simple et dépouillé. Elle renferme une statue de son saint patron datant du XVIIIème siècle. L’église contient un ensemble remarquable d’œuvres issues de l’atelier Greff très présent dans la région.Tout public

13 Rue Principale Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 75 06 commune.beyren@wanadoo.fr

English :

Visitors can wander freely around this building dedicated to Saint Bartholomew. This charming village church, built in 1746, towers above you in a simple, uncluttered style. It contains an 18th-century statue of its patron saint. The church contains a remarkable collection of works by the Greff workshop, which has a strong presence in the region.

German :

Die Besucher können in diesem Gebäude, das dem heiligen Bartholomäus geweiht ist, frei umhergehen. Diese charmante Dorfkirche aus dem Jahr 1746 überragt Sie mit ihrem hohen Glockenturm, der in einem einfachen und schlichten Stil gehalten ist. Sie beherbergt eine Statue ihres Schutzheiligen aus dem 18. Jahrhundert. Die Kirche beherbergt ein bemerkenswertes Ensemble von Werken aus dem Atelier Greff, das in der Region sehr präsent ist.

Italiano :

I visitatori possono aggirarsi liberamente in questo edificio dedicato a San Bartolomeo. Questa incantevole chiesa di paese, costruita nel 1746, svetta in uno stile semplice e ordinato. Contiene una statua del santo patrono risalente al XVIII secolo. La chiesa contiene una notevole collezione di opere della bottega Greff, molto attiva nella regione.

Espanol :

Los visitantes pueden pasear libremente por este edificio dedicado a San Bartolomé. Esta encantadora iglesia de pueblo, construida en 1746, se alza sobre el visitante con un estilo sencillo y depurado. Contiene una estatua de su patrón del siglo XVIII. La iglesia alberga una notable colección de obras del taller Greff, muy presente en la región.

