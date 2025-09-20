JEP Église Saint-Denis Roussy-le-Village

JEP Église Saint-Denis Roussy-le-Village samedi 20 septembre 2025.

JEP Église Saint-Denis

Place de l’Église Roussy-le-Village Moselle

L’église Saint-Denis ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine ! Construite en 1956 dans un style très contemporain en béton, pierre de taille et pierre de calcaire, elle incarne ce besoin de reconstruction d’après-guerre, nécessaire aux villages et à la région.

À l’intérieur elle abrite un autel, 6 statues du XVIIème siècle, une crypte et des vitraux du XXème siècle. À l’extérieur, vous pourrez observer une sculpture contemporaine représentant le Christ en majesté et le Tétramorphe. Sa tour de 33 mètres de haut vous donnera le vertige !

Prenez également le temps d’explorer le petit Jardin du Souvenir derrière l’église et d’y découvrir de surprenantes pierres tombales dont celle d’un certain Louis Masson Salmchâteau assassiné en 1809.Tout public

Place de l’Église Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02 roussy.le.village@wanadoo.fr

English :

Saint-Denis Church opens its doors for the European Heritage Days! Built in 1956 in a very contemporary style of concrete, ashlar and limestone, it embodies the post-war reconstruction needed by the villages and the region.

Inside, the church features an altar, 6 17th-century statues, a crypt and 20th-century stained-glass windows. Outside, you’ll find a contemporary sculpture of Christ in Majesty and the Tetramorph. Its 33-meter-high tower will make you dizzy!

Take time to explore the Jardin du Souvenir behind the church and discover some surprising tombstones, including that of a certain Louis Masson Salmchâteau, murdered in 1809.

German :

Die Kirche Saint-Denis öffnet ihre Türen für die Europäischen Tage des Kulturerbes! Sie wurde 1956 in einem sehr zeitgenössischen Stil aus Beton, Quaderstein und Kalkstein erbaut und verkörpert das Bedürfnis des Wiederaufbaus nach dem Krieg, der für die Dörfer und die Region notwendig war.

Im Inneren beherbergt sie einen Altar, 6 Statuen aus dem 17. Jahrhundert, eine Krypta und Glasmalereien aus dem 20. Im Außenbereich können Sie eine zeitgenössische Skulptur betrachten, die den majestätischen Christus und den Tetramorph darstellt. Der 33 Meter hohe Turm wird Sie schwindlig machen!

Nehmen Sie sich auch die Zeit, den kleinen Jardin du Souvenir hinter der Kirche zu erkunden und überraschende Grabsteine zu entdecken, darunter den eines gewissen Louis Masson Salmchâteau, der 1809 ermordet wurde.

Italiano :

La chiesa di Saint-Denis apre le sue porte per le Giornate Europee del Patrimonio! Costruita nel 1956 in uno stile molto contemporaneo utilizzando cemento, bugnato e pietra calcarea, incarna la necessità di una ricostruzione postbellica tanto necessaria per i villaggi e la regione.

All’interno ospita un altare, 6 statue del XVII secolo, una cripta e vetrate del XX secolo. All’esterno si può ammirare una scultura contemporanea che rappresenta Cristo in maestà e il Tetramorfo. La sua torre alta 33 metri vi farà girare la testa!

Prendetevi il tempo di esplorare il piccolo Giardino delle Rimembranze dietro la chiesa e scoprite alcune sorprendenti lapidi, tra cui quella di un certo Louis Masson Salmchâteau, assassinato nel 1809.

Espanol :

La iglesia de Saint-Denis abre sus puertas con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio Construida en 1956 en un estilo muy contemporáneo a base de hormigón, sillería y piedra caliza, encarna la necesidad de reconstrucción de posguerra tan necesaria para los pueblos y la región.

En su interior alberga un altar, 6 estatuas del siglo XVII, una cripta y vidrieras del siglo XX. En el exterior, se puede admirar una escultura contemporánea que representa a Cristo en majestad y al Tetramorfo. Su torre de 33 metros de altura le dará vértigo

Tómese su tiempo para explorar el pequeño Jardín del Recuerdo situado detrás de la iglesia y descubrir algunas lápidas sorprendentes, entre ellas la de un tal Louis Masson Salmchâteau, asesinado en 1809.

