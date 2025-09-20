JEP Eglise saint Jacques de Prépotin PREPOTIN Tourouvre au Perche

JEP Eglise saint Jacques de Prépotin PREPOTIN Tourouvre au Perche samedi 20 septembre 2025.

JEP Eglise saint Jacques de Prépotin

PREPOTIN Eglise saint Jacques Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Église romane, agrandie vers 1840 par les moines de l’Abbaye de la Trappe.

Clocher de plan carré avec flèche octogonale

Visite libre .

PREPOTIN Eglise saint Jacques Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25

English : JEP Eglise saint Jacques de Prépotin

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Eglise saint Jacques de Prépotin Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Touisme des Hauts du Perche