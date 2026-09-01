JEP Eglise saint Jacques de Prépotin PREPOTIN Tourouvre au Perche
samedi 19 septembre 2026 · PREPOTIN · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
JEP Eglise saint Jacques de Prépotin
PREPOTIN Eglise saint Jacques Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Église romane, agrandie vers 1840 par les moines de l’Abbaye de la Trappe.
Clocher de plan carré avec flèche octogonale
Visite libre .
PREPOTIN Eglise saint Jacques Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25
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English : JEP Eglise saint Jacques de Prépotin
L’événement JEP Eglise saint Jacques de Prépotin Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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