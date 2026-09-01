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AGENDA · Tourouvre au Perche

JEP Eglise saint Jacques de Prépotin PREPOTIN Tourouvre au Perche

samedi 19 septembre 2026 · PREPOTIN · Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
PREPOTIN
Adresse
Eglise saint Jacques
Ville
61190 Tourouvre au Perche
Département
Orne
Tarif

Tourouvre au Perche

JEP Eglise saint Jacques de Prépotin

PREPOTIN Eglise saint Jacques Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Église romane, agrandie vers 1840 par les moines de l’Abbaye de la Trappe.
Clocher de plan carré avec flèche octogonale
Visite libre   .

PREPOTIN Eglise saint Jacques Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25 

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English : JEP Eglise saint Jacques de Prépotin

L’événement JEP Eglise saint Jacques de Prépotin Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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