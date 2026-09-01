JEP Eglise saint Jacques de Prépotin PREPOTIN Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Tourouvre au Perche

JEP Eglise saint Jacques de Prépotin

PREPOTIN Eglise saint Jacques Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Église romane, agrandie vers 1840 par les moines de l’Abbaye de la Trappe.

Clocher de plan carré avec flèche octogonale

Visite libre .

PREPOTIN Eglise saint Jacques Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25

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English : JEP Eglise saint Jacques de Prépotin

L’événement JEP Eglise saint Jacques de Prépotin Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche