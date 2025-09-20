JEP Eglise Saint-Laumer Le Pas-Saint-l’Homer

JEP Eglise Saint-Laumer Le Pas-Saint-l'Homer samedi 20 septembre 2025.

JEP Eglise Saint-Laumer

Eglise Saint Laumer Le Pas-Saint-l’Homer Orne

Samedi 2025-09-20 10:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visite libre de l’église Saint-Laumer.

La lointaine origine de l’église Saint-Laumer est rappelée par son abside en hémicycle, dissimulée sous un crépi. Débordant de la sacristie, une pierre affleurante porte à l’intérieur, selon la légende, l’empreinte du pas de Saint Laumer. Jusqu’au milieu du XIXe s., l’église n’était qu’une modeste chapelle, le chœur actuel. Entre 1852 et 1854, sa nef a été agrandie et rehaussée, et la flèche de son petit clocher a fait place à une haute tour carrées, soigneusement appareillée en silex et grisons .

A l’intérieur

– au maître –autel retable en bois polychrome (XVIIe-XVIIIe s).avec panneau peint et statue de saint Laumer.

– au sud du maître-autel bâton de procession avec statuette de saint Laumer

– vitraux du chœur (1905) relatant la vie de saint Laumer .

Eglise Saint Laumer Le Pas-Saint-l’Homer 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

