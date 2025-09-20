JEP Eglise Saint Malo Le Bourg Tourouvre au Perche
Le Bourg Eglise Saint-Malo Tourouvre au Perche Orne
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-20
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église Saint Malo de Randonnai ouvre ses portes. XVIe s agrandie en 1836. Sur sa façade, belle statue de pierre du XVIe s . Retable classique avec toiles de Saint-André et Saint Sébastien. Statue de l’évêque Saint-Malo au dessus de l’autel. Visites libres. .
Le Bourg Eglise Saint-Malo Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 24 73 49
