JEP Eglise Saint Malo Le Bourg Tourouvre au Perche

Le Bourg Eglise Saint-Malo Tourouvre au Perche Orne

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’église Saint Malo de Randonnai ouvre ses portes. XVIe s agrandie en 1836. Sur sa façade, belle statue de pierre du XVIe s . Retable classique avec toiles de Saint-André et Saint Sébastien. Statue de l’évêque Saint-Malo au dessus de l’autel. Visites libres. .

Le Bourg Eglise Saint-Malo Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 24 73 49

