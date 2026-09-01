JEP : EGLISE SAINT-MARTIN Corsept
dimanche 20 septembre 2026 · Corsept
Informations pratiques
Corsept
JEP : EGLISE SAINT-MARTIN
Place de l’église Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Martin de Corsept sera ouverte de 14h à 18h.
Entrée libre
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Place de l’église Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96 accueil@corsept.fr
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English :
L’événement JEP : EGLISE SAINT-MARTIN Corsept a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
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