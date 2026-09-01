Informations pratiques

Corsept

JEP : EGLISE SAINT-MARTIN

Place de l’église Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Martin de Corsept sera ouverte de 14h à 18h.

Entrée libre

Pour consulter les autres animations proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz veuillez cliquer ici. .

Place de l’église Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 96 accueil@corsept.fr

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English :

L’événement JEP : EGLISE SAINT-MARTIN Corsept a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin