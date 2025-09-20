JEP Eglise Saint Martin Eglise Saint Martin Saint-Martin-des-Lais
Visitez librement l’église, un édifice singulier élevé au milieu du XVIIIe siècle.
Eglise Saint Martin 51 route des Bruns Saint-Martin-des-Lais 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 40 89 mairie-st-martin-lais@wanadoo.fr
English :
Take a free tour of the church, a singular edifice built in the mid-18th century.
German :
Besuchen Sie frei die Kirche, ein einzigartiges Gebäude, das Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet wurde.
Italiano :
Visitate gratuitamente la chiesa, un edificio insolito eretto a metà del XVIII secolo.
Espanol :
Haga una visita gratuita a la iglesia, un edificio insólito erigido a mediados del siglo XVIII.
