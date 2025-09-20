JEP église Saint Maurice Le Bourg Charencey
Le Bourg Eglise Saint-Maurice Charencey Orne
Samedi 2025-09-20 14:00:00
2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
XVe s. Figurent sur les poutres, les blasons de Chartres, Alençon, Mortagne et Verneuil. Dans la chapelle à gauche, jolies statues polychrome de Saint-Roch en pèlerin et d’une sainte en prière provenant de l’église disparue de Charencey.
Visite libre .
Le Bourg Eglise Saint-Maurice Charencey 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 63 26 mairie@charencey61.fr
