JEP : Eglise Saint-Michel Eglise Saint-Michel Tourouvre au Perche
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Michel · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
JEP : Eglise Saint-Michel
Eglise Saint-Michel BUBERTRE Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 14:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’église Saint-Michel date du XVIIe siècle. Elle abrite un retable du XVIIe avec statue de saint Michel, et une Vierge à l’Enfant du XVIe s, œuvres classées au titre objet aux monuments historiques. .
Eglise Saint-Michel BUBERTRE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 61 97 bubertre@tourouvreauperche.fr
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English : JEP : Eglise Saint-Michel
L’événement JEP : Eglise Saint-Michel Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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