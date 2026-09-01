JEP : Eglise Saint-Michel Eglise Saint-Michel Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Tourouvre au Perche

JEP : Eglise Saint-Michel

Eglise Saint-Michel BUBERTRE Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 14:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’église Saint-Michel date du XVIIe siècle. Elle abrite un retable du XVIIe avec statue de saint Michel, et une Vierge à l’Enfant du XVIe s, œuvres classées au titre objet aux monuments historiques. .

Eglise Saint-Michel BUBERTRE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 61 97 bubertre@tourouvreauperche.fr

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English : JEP : Eglise Saint-Michel

L’événement JEP : Eglise Saint-Michel Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche