JEP Eglise saint Pierre saint Paul de la Poterie LA POTERIE AU PERCHE Tourouvre au Perche

JEP Eglise saint Pierre saint Paul de la Poterie LA POTERIE AU PERCHE Tourouvre au Perche samedi 20 septembre 2025.

JEP Eglise saint Pierre saint Paul de la Poterie

LA POTERIE AU PERCHE Eglise saint Pierre-saint Paul Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 20:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Église du XVIe s avec à l’intérieur une belle représentation peinte de l’Assomption du XVIIe s. Visite libre. .

LA POTERIE AU PERCHE Eglise saint Pierre-saint Paul Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

English : JEP Eglise saint Pierre saint Paul de la Poterie

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Eglise saint Pierre saint Paul de la Poterie Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Touisme des Hauts du Perche