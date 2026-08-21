JEP Eglise Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Taden

Informations pratiques

Taden

JEP Eglise Saint-Pierre

Eglise Saint-Pierre 4 Rue Souquet Taden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter l’église Saint-Pierre .

Eglise Saint-Pierre 4 Rue Souquet Taden 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 63 50

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English :

L’événement JEP Eglise Saint-Pierre Taden a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme