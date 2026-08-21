AGENDA · Taden
JEP Eglise Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Taden
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre · Taden
Informations pratiques
Taden
JEP Eglise Saint-Pierre
Eglise Saint-Pierre 4 Rue Souquet Taden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter l’église Saint-Pierre .
Eglise Saint-Pierre 4 Rue Souquet Taden 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 63 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JEP Eglise Saint-Pierre Taden a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Taden (Côtes-d'Armor)
- Sortie nature A la découverte des champignons Taden 20 octobre 2026