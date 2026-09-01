JEP Église Saint Pierre place Jean Thomas Trévol
dimanche 20 septembre 2026 · place Jean Thomas · Trévol
Informations pratiques
Trévol
JEP Église Saint Pierre
place Jean Thomas Eglise Saint Pierre Trévol Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Église romane du XIIème siècle, l’église Saint Pierre abrite le mausolée exceptionnel de Pierre de Bonnay et d’Anne de Bigny, chef-d’oeuvre Renaissance de la chapelle des Demoret.
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place Jean Thomas Eglise Saint Pierre Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 12 mairie@trevol.fr
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English :
A 12th-century Romanesque church, the Church of Saint Pierre houses the exceptional mausoleum of Pierre de Bonnay and Anne de Bigny—a Renaissance masterpiece in the Demoret Chapel.
L’événement JEP Église Saint Pierre Trévol a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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