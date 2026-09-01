JEP Église Saint Pierre place Jean Thomas Trévol

Informations pratiques

Trévol

JEP Église Saint Pierre

place Jean Thomas Eglise Saint Pierre Trévol Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Église romane du XIIème siècle, l’église Saint Pierre abrite le mausolée exceptionnel de Pierre de Bonnay et d’Anne de Bigny, chef-d’oeuvre Renaissance de la chapelle des Demoret.

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place Jean Thomas Eglise Saint Pierre Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 12 mairie@trevol.fr

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English :

A 12th-century Romanesque church, the Church of Saint Pierre houses the exceptional mausoleum of Pierre de Bonnay and Anne de Bigny—a Renaissance masterpiece in the Demoret Chapel.

L’événement JEP Église Saint Pierre Trévol a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région