UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plérin

JEP – Église Saint-Pierre (XVIIème – XVIIIème)- Visites + parcours Eglise Saint-Pierre Plérin

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre · Plérin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Eglise Saint-Pierre
Adresse
1 Place du Souvenir
Ville
22190 Plérin
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plérin

JEP – Église Saint-Pierre (XVIIème – XVIIIème)- Visites + parcours

Eglise Saint-Pierre 1 Place du Souvenir Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Construite en plusieurs fois à partir du XVème siècle, l’église à la particularité d’avoir 2 clochers. Elle abrite le tombeau de Thebaud de Tanouarn (1585-1656), seigneur de Couvran.

Visites :
Samedi: 10h à 12h et 14h à 16h
Dimanche : 14h à 17h

+ Parcours de reconnaissance des pierres utilisées autour de l’église Dimanche à 15h30   .

Eglise Saint-Pierre 1 Place du Souvenir Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP – Église Saint-Pierre (XVIIème – XVIIIème)- Visites + parcours Plérin a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

À voir aussi à Plérin (Côtes-d'Armor)