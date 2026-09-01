JEP – Église Saint-Pierre (XVIIème – XVIIIème)- Visites + parcours Eglise Saint-Pierre Plérin
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre · Plérin
Informations pratiques
Plérin
JEP – Église Saint-Pierre (XVIIème – XVIIIème)- Visites + parcours
Eglise Saint-Pierre 1 Place du Souvenir Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Construite en plusieurs fois à partir du XVème siècle, l’église à la particularité d’avoir 2 clochers. Elle abrite le tombeau de Thebaud de Tanouarn (1585-1656), seigneur de Couvran.
Visites :
Samedi: 10h à 12h et 14h à 16h
Dimanche : 14h à 17h
+ Parcours de reconnaissance des pierres utilisées autour de l’église Dimanche à 15h30 .
Eglise Saint-Pierre 1 Place du Souvenir Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement JEP – Église Saint-Pierre (XVIIème – XVIIIème)- Visites + parcours Plérin a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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