JEP – Église Saint-Pierre (XVIIème – XVIIIème)- Visites + parcours Eglise Saint-Pierre Plérin

Informations pratiques

Plérin

JEP – Église Saint-Pierre (XVIIème – XVIIIème)- Visites + parcours

Eglise Saint-Pierre 1 Place du Souvenir Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Construite en plusieurs fois à partir du XVème siècle, l’église à la particularité d’avoir 2 clochers. Elle abrite le tombeau de Thebaud de Tanouarn (1585-1656), seigneur de Couvran.

Visites :

Samedi: 10h à 12h et 14h à 16h

Dimanche : 14h à 17h

+ Parcours de reconnaissance des pierres utilisées autour de l’église Dimanche à 15h30 .

Eglise Saint-Pierre 1 Place du Souvenir Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement JEP – Église Saint-Pierre (XVIIème – XVIIIème)- Visites + parcours Plérin a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme