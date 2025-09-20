JEP Ensemble Inventor au château de Montmaur Le Village Montmaur

JEP Ensemble Inventor au château de Montmaur Le Village Montmaur samedi 20 septembre 2025.

JEP Ensemble Inventor au château de Montmaur

Le Village Château de Montmaur Montmaur Hautes-Alpes

Début : 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Situé aux portes du Dévoluy, découvrez le château de Montmaur en Musique avec l’Ensemble Inventor « Résistance Sud », dans la salle des festins, pour une commémoration au maquis « La Chaîne » créé au château de Montmaur.

Concert-spectacle à 18h30.

Le Village Château de Montmaur Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

At the gateway to Dévoluy, discover the Château de Montmaur en Musique with the Ensemble Inventor « Résistance Sud », in the salle des festins, for a commemoration of the maquis « La Chaîne » created at the Château de Montmaur.

Concert-show at 6:30pm.

German :

Entdecken Sie das an den Toren des Dévoluy gelegene Schloss Montmaur musikalisch mit dem Ensemble Inventor « Résistance Sud » im Festsaal, um dem im Schloss Montmaur gegründeten Maquis « La Chaîne » zu gedenken.

Konzert-Spektakel um 18.30 Uhr.

Italiano :

Alle porte di Dévoluy, scoprite il Castello di Montmaur a suon di musica con l’Ensemble Inventor « Résistance Sud », nella sala delle feste, per una commemorazione della macchia mediterranea « La Chaîne » creata al Castello di Montmaur.

Concerto e spettacolo alle 18.30.

Espanol :

A las puertas de Dévoluy, descubra el castillo de Montmaur al son de la música con el Ensemble Inventor « Résistance Sud », en la salle des festins, para una conmemoración del maquis « La Chaîne » creado en el castillo de Montmaur.

Concierto y espectáculo a las 18.30 h.

