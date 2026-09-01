JEP – Entrains à travers ses illustres Place de la mairie Entrains-sur-Nohain

Informations pratiques

Entrains-sur-Nohain

JEP – Entrains à travers ses illustres

Place de la mairie Le Bourg Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine

– Visite guidée du village d’Entrains-sur-Nohain sur le thème « Entrains à travers ses illustres » par Pauline Duval à 15h .

– Voyage musical entre la Corse et l’Italie à l’église par Tirreno à 17h.

– Pot offert à la mairie à 18h30

Journée organisée par l’association Intaranum – Entrée et participation libres .

Place de la mairie Le Bourg Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 36 45 41 intaranum.asso@gmail.com

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English : JEP – Entrains à travers ses illustres

L’événement JEP – Entrains à travers ses illustres Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Clamecy Haut Nivernais