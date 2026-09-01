JEP – Entrains à travers ses illustres Place de la mairie Entrains-sur-Nohain
samedi 19 septembre 2026 · Place de la mairie · Entrains-sur-Nohain
Informations pratiques
Entrains-sur-Nohain
JEP – Entrains à travers ses illustres
Place de la mairie Le Bourg Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine
– Visite guidée du village d’Entrains-sur-Nohain sur le thème « Entrains à travers ses illustres » par Pauline Duval à 15h .
– Voyage musical entre la Corse et l’Italie à l’église par Tirreno à 17h.
– Pot offert à la mairie à 18h30
Journée organisée par l’association Intaranum – Entrée et participation libres .
Place de la mairie Le Bourg Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 36 45 41 intaranum.asso@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEP – Entrains à travers ses illustres
L’événement JEP – Entrains à travers ses illustres Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Entrains-sur-Nohain (Nièvre)
- ¡Fiesta Latina! Salsa Bachata Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain 19 septembre 2026
- Bourses aux jouets Salle des fêtes Entrains-sur-Nohain 25 octobre 2026