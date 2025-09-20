JEP : Escape Game « Le mystère de la dame du Broc » Salle des associations Le Broc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Qui a dit que le patrimoine n’était pas un jeu ? Venez nous rejoindre au Broc, seul ou en équipe, en famille ou entre amis, pour découvrir ce lieu et démêler un secret bien caché. Avec maîtres du jeu et guide-conférencière.

Décourez ce lieu et démêlez un secret bien caché depuis plus de 500 ans ! Cet escape game vous immergera dans les paysages et l’histoire gravée dans la pierre pour résoudre des énigmes et ouvrir les cadenas du temps.

Deux séances : 10h-12h et 14h-16h.

Tout public à partir de 7 ans – Durée : 2h.

Attention ! Jeu de coopération. 5 équipes maximum de 6 personnes maximum.

©AggloPaysIssoire