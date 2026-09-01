Informations pratiques

Nazelles-Négron

JEP – Escape Game « le secret du manuscrit disparu »

Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées du patrimoine, la bibliothèque de Nazelles-Négron vous propose un escape game « Le Manuscrit disparu ».

A l’occasion des Journées du patrimoine, la bibliothèque de Nazelles-Négron vous propose un escape game « Le Manuscrit disparu ».

« Le précieux livre retraçant l’histoire de la bibliothèque a été dérobé… vous devrez résoudre des énigmes laissées par l’ancien gardien des lieux et le retrouver avant qu’il ne soit trop tard ! »

De 10h à 11h30.

Pour les enfants de 7 à 10 ans.

Animation gratuite, sur inscription à la bibliothèque. 0 .

Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 67 30

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English : JEP – Escape Game: ‘The Secret of the Missing Manuscript’

To mark Heritage Days, the Nazelles-Négron library is organising an escape game entitled ‘The Missing Manuscript’.

L’événement JEP – Escape Game « le secret du manuscrit disparu » Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE AMBOISE