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JEP – Escape Game « le secret du manuscrit disparu » Nazelles-Négron

samedi 19 septembre 2026 · Nazelles-Négron

JEP – Escape Game « le secret du manuscrit disparu » Nazelles-Négron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Avenue des Courvoyeurs
Ville
37530 Nazelles-Négron
Département
Indre-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit

Nazelles-Négron

JEP – Escape Game « le secret du manuscrit disparu »

Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées du patrimoine, la bibliothèque de Nazelles-Négron vous propose un escape game « Le Manuscrit disparu ».
A l’occasion des Journées du patrimoine, la bibliothèque de Nazelles-Négron vous propose un escape game « Le Manuscrit disparu ».
« Le précieux livre retraçant l’histoire de la bibliothèque a été dérobé… vous devrez résoudre des énigmes laissées par l’ancien gardien des lieux et le retrouver avant qu’il ne soit trop tard ! »

De 10h à 11h30.
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Animation gratuite, sur inscription à la bibliothèque. 0  .

Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 67 30 

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English : JEP – Escape Game: ‘The Secret of the Missing Manuscript’

To mark Heritage Days, the Nazelles-Négron library is organising an escape game entitled ‘The Missing Manuscript’.

L’événement JEP – Escape Game « le secret du manuscrit disparu » Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE AMBOISE

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