JEP – Escape Game « le secret du manuscrit disparu » Nazelles-Négron
samedi 19 septembre 2026 · Nazelles-Négron
Informations pratiques
Nazelles-Négron
JEP – Escape Game « le secret du manuscrit disparu »
Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées du patrimoine, la bibliothèque de Nazelles-Négron vous propose un escape game « Le Manuscrit disparu ».
A l’occasion des Journées du patrimoine, la bibliothèque de Nazelles-Négron vous propose un escape game « Le Manuscrit disparu ».
« Le précieux livre retraçant l’histoire de la bibliothèque a été dérobé… vous devrez résoudre des énigmes laissées par l’ancien gardien des lieux et le retrouver avant qu’il ne soit trop tard ! »
De 10h à 11h30.
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Animation gratuite, sur inscription à la bibliothèque. 0 .
Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 67 30
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English : JEP – Escape Game: ‘The Secret of the Missing Manuscript’
To mark Heritage Days, the Nazelles-Négron library is organising an escape game entitled ‘The Missing Manuscript’.
L’événement JEP – Escape Game « le secret du manuscrit disparu » Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE AMBOISE
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