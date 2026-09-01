JEP Exposition 150 ans de patrimoine photographique Salle polyvalente Le Veurdre

Informations pratiques

Le Veurdre

JEP Exposition 150 ans de patrimoine photographique

Salle polyvalente 23 place Emile Guillaumin Le Veurdre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Veurdre, la vie d’un bourg en Bourbonnais au fil des images du quotidien, d’hier à aujourd’hui.

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Salle polyvalente 23 place Emile Guillaumin Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 40 67 mairie.le.veurdre@wanadoo.fr

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English :

Le Veurdre: Life in a village in the Bourbonnais region, as seen through images of daily life—from yesterday to today.

L’événement JEP Exposition 150 ans de patrimoine photographique Le Veurdre a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région