JEP Exposition 150 ans de patrimoine photographique Salle polyvalente Le Veurdre
samedi 19 septembre 2026 · Salle polyvalente · Le Veurdre
Informations pratiques
Le Veurdre
JEP Exposition 150 ans de patrimoine photographique
Salle polyvalente 23 place Emile Guillaumin Le Veurdre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Veurdre, la vie d’un bourg en Bourbonnais au fil des images du quotidien, d’hier à aujourd’hui.
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Salle polyvalente 23 place Emile Guillaumin Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 40 67 mairie.le.veurdre@wanadoo.fr
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English :
Le Veurdre: Life in a village in the Bourbonnais region, as seen through images of daily life—from yesterday to today.
L’événement JEP Exposition 150 ans de patrimoine photographique Le Veurdre a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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