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AGENDA · Le Veurdre

JEP Exposition 150 ans de patrimoine photographique Salle polyvalente Le Veurdre

samedi 19 septembre 2026 · Salle polyvalente · Le Veurdre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
23 place Emile Guillaumin
Ville
03320 Le Veurdre
Département
Allier
Tarif

Le Veurdre

JEP Exposition 150 ans de patrimoine photographique

Salle polyvalente 23 place Emile Guillaumin Le Veurdre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le Veurdre, la vie d’un bourg en Bourbonnais au fil des images du quotidien, d’hier à aujourd’hui.
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Salle polyvalente 23 place Emile Guillaumin Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 40 67  mairie.le.veurdre@wanadoo.fr

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English :

Le Veurdre: Life in a village in the Bourbonnais region, as seen through images of daily life—from yesterday to today.

L’événement JEP Exposition 150 ans de patrimoine photographique Le Veurdre a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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