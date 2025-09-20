JEP Exposition d’Art Sacré Saint-Valery-sur-Somme
JEP Exposition d’Art Sacré Saint-Valery-sur-Somme samedi 20 septembre 2025.
JEP Exposition d’Art Sacré
Place Saint-Martin Saint-Valery-sur-Somme Somme
Tarif : 0 – 0 – 0
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-20 18:30:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Organisée par les Amis de l’Orgue de l’église objets et vêtements liturgiques, Orfèvrerie, Reliquaires… 0 .
Place Saint-Martin Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 92 62
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement JEP Exposition d’Art Sacré Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2025-08-30 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME