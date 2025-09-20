JEP Exposition d’Art Sacré Saint-Valery-sur-Somme

JEP Exposition d’Art Sacré Saint-Valery-sur-Somme samedi 20 septembre 2025.

JEP Exposition d’Art Sacré

Place Saint-Martin Saint-Valery-sur-Somme Somme

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Organisée par les Amis de l’Orgue de l’église objets et vêtements liturgiques, Orfèvrerie, Reliquaires… 0 .

Place Saint-Martin Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 92 62

