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JEP – Exposition de photographies : Patrimoines bretons Galerie l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Galerie l'Abbaye · Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Galerie l'Abbaye
Adresse
3 Rue de l'Abbaye
Ville
22750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Jacut-de-la-Mer

JEP – Exposition de photographies : Patrimoines bretons

Galerie l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition de photographies : Patrimoines bretons
Guy Griffoul

Artiste photographe, Guy Griffoul réalise sa passion à Dinan dans les Côtes d’Armor. Il choisit très tôt la photographie pour s’exprimer, séduit par l’instantanéité de ce média pour saisir les moments éphémères, les couleurs, les lumières si particulières de la Bretagne.

Trois séries sont présentées :
Cercle celtique du Poudouvre
Maisons à pans de bois de Dinan
Chalutiers des XIXᵉ et XXᵉ siècles   .

Galerie l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19 

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English :

L’événement JEP – Exposition de photographies : Patrimoines bretons Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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