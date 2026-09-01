JEP – Exposition de photographies : Patrimoines bretons Galerie l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Saint-Jacut-de-la-Mer

JEP – Exposition de photographies : Patrimoines bretons

Galerie l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de photographies : Patrimoines bretons

Guy Griffoul

Artiste photographe, Guy Griffoul réalise sa passion à Dinan dans les Côtes d’Armor. Il choisit très tôt la photographie pour s’exprimer, séduit par l’instantanéité de ce média pour saisir les moments éphémères, les couleurs, les lumières si particulières de la Bretagne.

Trois séries sont présentées :

Cercle celtique du Poudouvre

Maisons à pans de bois de Dinan

Chalutiers des XIXᵉ et XXᵉ siècles .

Galerie l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

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English :

L’événement JEP – Exposition de photographies : Patrimoines bretons Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme