JEP Exposition de sculptures du Manoir de Vonnes Pont-de-Ruan

JEP Exposition de sculptures du Manoir de Vonnes Pont-de-Ruan samedi 20 septembre 2025.

JEP Exposition de sculptures du Manoir de Vonnes

Lieu-dit La Pièce de Vonne Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Flo de M expose ses sculptures en terre cuite ou bronze. D’une grande élégance ces œuvres parviennent à exprimer le mouvement, l’équilibre et la délicatesse du geste.

Gratuit

Lieu-dit La Pièce de Vonne Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 64 31 76 84 manoirdevonnes@hotmail.com

English :

On the occasion of the European Heritage Days

Flo de M exhibits her sculptures in terracotta and bronze. These elegant works express movement, balance and the delicacy of gesture.

Free

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes

Flo de M stellt seine Skulpturen aus Terrakotta oder Bronze aus. Diese Werke sind von großer Eleganz und drücken Bewegung, Gleichgewicht und zarte Gesten aus.

Kostenlos

Italiano :

In occasione delle Giornate europee del patrimonio

Flo de M espone le sue sculture in terracotta e bronzo. Queste opere eleganti esprimono il movimento, l’equilibrio e la delicatezza del gesto.

Gratuito

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio

Flo de M expone sus esculturas en terracota y bronce. Estas elegantes obras expresan el movimiento, el equilibrio y la delicadeza del gesto.

Gratis

L’événement JEP Exposition de sculptures du Manoir de Vonnes Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2025-07-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme