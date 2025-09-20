JEP | Exposition de sculptures Julienne

JEP | Exposition de sculptures

Place de la mairie Julienne Charente

Exposition de sculptures monumentales en pierre et marbre réalisées lors des symposiums internationaux d’art contemporain.
Place de la mairie Julienne 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 91 69 

English : JEP | Sculpture exhibition

An exhibition of monumental stone and marble sculptures created at international contemporary art symposia.

German :

Ausstellung von Monumentalskulpturen aus Stein und Marmor, die bei internationalen Symposien für zeitgenössische Kunst entstanden sind.

Italiano :

Una mostra di sculture monumentali in pietra e marmo realizzate in occasione di simposi internazionali di arte contemporanea.

Espanol :

Exposición de esculturas monumentales de piedra y mármol creadas en simposios internacionales de arte contemporáneo.

