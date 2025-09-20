JEP | Exposition de sculptures Julienne
JEP | Exposition de sculptures Julienne samedi 20 septembre 2025.
JEP | Exposition de sculptures
Place de la mairie Julienne Charente
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Exposition de sculptures monumentales en pierre et marbre réalisées lors des symposiums internationaux d’art contemporain.
Place de la mairie Julienne 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 35 91 69
English : JEP | Sculpture exhibition
An exhibition of monumental stone and marble sculptures created at international contemporary art symposia.
German :
Ausstellung von Monumentalskulpturen aus Stein und Marmor, die bei internationalen Symposien für zeitgenössische Kunst entstanden sind.
Italiano :
Una mostra di sculture monumentali in pietra e marmo realizzate in occasione di simposi internazionali di arte contemporanea.
Espanol :
Exposición de esculturas monumentales de piedra y mármol creadas en simposios internacionales de arte contemporáneo.
