JEP Exposition de véhicules anciens Sur la place Semur-en-Brionnais

JEP Exposition de véhicules anciens Sur la place Semur-en-Brionnais dimanche 21 septembre 2025.

JEP Exposition de véhicules anciens

Sur la place Le Bourg Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-21

L’association « les Bylettes du Brionnais », la Fédération Française des Véhicules d’Epoque et la mairie de Semur en Brionnais vous proposent une exposition de 60 véhicules anciens cyclomoteurs, vélomoteurs et voitures anciennes Monet Goyon, Motobécane, NSU, Puch, Flandria, Peugeot, VAP… .

Sur la place Le Bourg Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 28 44 45 lesbylettesdubrionnais@gmail.com

English : JEP Exposition de véhicules anciens

German : JEP Exposition de véhicules anciens

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Exposition de véhicules anciens Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2025-09-04 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III