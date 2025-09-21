JEP Exposition de véhicules anciens Sur la place Semur-en-Brionnais
JEP Exposition de véhicules anciens Sur la place Semur-en-Brionnais dimanche 21 septembre 2025.
JEP Exposition de véhicules anciens
Sur la place Le Bourg Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
Date(s) :
2025-09-21
L’association « les Bylettes du Brionnais », la Fédération Française des Véhicules d’Epoque et la mairie de Semur en Brionnais vous proposent une exposition de 60 véhicules anciens cyclomoteurs, vélomoteurs et voitures anciennes Monet Goyon, Motobécane, NSU, Puch, Flandria, Peugeot, VAP… .
Sur la place Le Bourg Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 28 44 45 lesbylettesdubrionnais@gmail.com
English : JEP Exposition de véhicules anciens
German : JEP Exposition de véhicules anciens
Italiano :
Espanol :
L’événement JEP Exposition de véhicules anciens Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2025-09-04 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III