JEP | Exposition documents historiques Salle de la Gensacaise Gensac-la-Pallue

Salle de la Gensacaise Place de la mairie Gensac-la-Pallue Charente

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Exposition sur le rattachement de Gensac à La Pallue, de Marville à Genté et de Roissac à AngeacCharente en 1857 et autres documents historiques.

Salle de la Gensacaise Place de la mairie Gensac-la-Pallue 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 29 11 74

English :

Exhibition on the attachment of Gensac to La Pallue, Marville to Genté and Roissac to Angeac-Charente in 1857 and other historical documents.

German :

Ausstellung über die Angliederung von Gensac an La Pallue, von Marville an Genté und von Roissac an AngeacCharente im Jahr 1857 und andere historische Dokumente.

Italiano :

Mostra sull’attaccamento di Gensac a La Pallue, Marville a Genté e Roissac ad Angeac-Charente nel 1857 e altri documenti storici.

Espanol :

Exposición sobre la vinculación de Gensac a La Pallue, de Marville a Genté y de Roissac a Angeac-Charente en 1857 y otros documentos históricos.

