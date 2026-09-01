JEP : Exposition et visite de l’ancienne Justice de Paix Brionne
dimanche 20 septembre 2026 · Brionne
Informations pratiques
Brionne
JEP : Exposition et visite de l’ancienne Justice de Paix
Ancienne Justice de Paix – 11 Rue des Canadiens Brionne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Exposition de photos anciennes développées à partir de plaques de verre.
Visite de l’ancienne Justice de Paix ; la salle de Justice et la vieille prison. .
Ancienne Justice de Paix – 11 Rue des Canadiens Brionne 27800 Eure Normandie brionnecarrefourdhistoire@gmail.com
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English : JEP : Exposition et visite de l’ancienne Justice de Paix
L’événement JEP : Exposition et visite de l’ancienne Justice de Paix Brionne a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie – Bureau de Bernay
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