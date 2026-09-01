Informations pratiques

Brionne

JEP : Exposition et visite de l’ancienne Justice de Paix

Ancienne Justice de Paix – 11 Rue des Canadiens Brionne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Exposition de photos anciennes développées à partir de plaques de verre.

Visite de l’ancienne Justice de Paix ; la salle de Justice et la vieille prison. .

Ancienne Justice de Paix – 11 Rue des Canadiens Brionne 27800 Eure Normandie brionnecarrefourdhistoire@gmail.com

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English : JEP : Exposition et visite de l’ancienne Justice de Paix

L’événement JEP : Exposition et visite de l’ancienne Justice de Paix Brionne a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie – Bureau de Bernay