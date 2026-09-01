JEP – Exposition Foussais-Payré d’hier à aujourd’hui Rue Mélusine Foussais-Payré

Informations pratiques

Foussais-Payré

JEP – Exposition Foussais-Payré d’hier à aujourd’hui

Rue Mélusine Espace Paul de Vendée Foussais-Payré Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Animation dans le cadre des journées européennes du patrimoine

Exposition à Foussais-Payré – Les bourgs et les villages – Moissons et battages

Espace Paul de Vendée – Rue Mélusine

Plans, photos, cartes postales, panneaux

Entrée libre

Pour plus d’informations : 06 44 98 11 32 – associationculturelle85240@gmail.com .

Rue Mélusine Espace Paul de Vendée Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 44 98 11 32 associationculturelle85240@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Event as part of European Heritage Days

L’événement JEP – Exposition Foussais-Payré d’hier à aujourd’hui Foussais-Payré a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin