JEP – Exposition Foussais-Payré d’hier à aujourd’hui Rue Mélusine Foussais-Payré
samedi 19 septembre 2026 · Rue Mélusine · Foussais-Payré
Informations pratiques
Foussais-Payré
JEP – Exposition Foussais-Payré d’hier à aujourd’hui
Rue Mélusine Espace Paul de Vendée Foussais-Payré Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Animation dans le cadre des journées européennes du patrimoine
Exposition à Foussais-Payré – Les bourgs et les villages – Moissons et battages
Espace Paul de Vendée – Rue Mélusine
Plans, photos, cartes postales, panneaux
Entrée libre
Pour plus d’informations : 06 44 98 11 32 – associationculturelle85240@gmail.com .
Rue Mélusine Espace Paul de Vendée Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 44 98 11 32 associationculturelle85240@gmail.com
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English :
Event as part of European Heritage Days
L’événement JEP – Exposition Foussais-Payré d’hier à aujourd’hui Foussais-Payré a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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