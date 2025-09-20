JEP Exposition « Fuligny, un village au XIXème siècle » Fuligny

JEP Exposition « Fuligny, un village au XIXème siècle » Fuligny samedi 20 septembre 2025.

JEP Exposition « Fuligny, un village au XIXème siècle »

1 rue du moulin Fuligny Aube

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Fuligny vous invite à une exposition immanquable plongez dans l’histoire locale avec Fuligny, un village au XIXᵉ siècle .

À partir du cadastre napoléonien de 1840, présenté dans sa version originale, et des matrices cadastrales, découvrez les constructions d’époque, les noms des habitants et leurs métiers. Une exposition riche en documents plans, croquis, peintures, photos et archives.

Accessible aux personnes en situation de handicap moteur.

#JEP2025 .

1 rue du moulin Fuligny 10200 Aube Grand Est +33 6 88 57 19 11

