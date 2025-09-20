JEP Exposition la résistance en Meuse Archives Départementales de la Meuse Bar-le-Duc
JEP Exposition la résistance en Meuse Archives Départementales de la Meuse Bar-le-Duc samedi 20 septembre 2025.
Meuse
JEP Exposition la résistance en Meuse Archives Départementales de la Meuse 26 Rue d’Aulnois Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
2025-09-21
Ouverture exceptionnelle de l’exposition « La Résistance en Meuse » lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Renseignements au 03 29 79 01 89.
Accès pour personnes à mobilité réduite.Tout public
0 .
Archives Départementales de la Meuse 26 Rue d’Aulnois
Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 89 archives@meuse.fr
English :
Special opening of the « La Résistance en Meuse » exhibition during the European Heritage Days.
Information on 03 29 79 01 89.
Access for people with reduced mobility.
German :
Sonderöffnung der Ausstellung « La Résistance en Meuse » während der Europäischen Tage des Kulturerbes.
Informationen unter 03 29 79 01 89.
Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Italiano :
Apertura eccezionale della mostra « La Résistance en Meuse » durante le Giornate europee del patrimonio.
Informazioni al numero 03 29 79 01 89.
Accesso per le persone a mobilità ridotta.
Espanol :
Inauguración excepcional de la exposición « La Résistance en Meuse » durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.
Información en el 03 29 79 01 89.
Acceso para personas con movilidad reducida.
L’événement JEP Exposition la résistance en Meuse Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-05-20 par OT SUD MEUSE