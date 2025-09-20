JEP Exposition la résistance en Meuse Archives Départementales de la Meuse Bar-le-Duc

samedi 20 septembre 2025.

Meuse

Archives Départementales de la Meuse 26 Rue d'Aulnois Bar-le-Duc Meuse

Samedi 2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

2025-09-21

Ouverture exceptionnelle de l’exposition « La Résistance en Meuse » lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Renseignements au 03 29 79 01 89.

Accès pour personnes à mobilité réduite.Tout public

Archives Départementales de la Meuse 26 Rue d’Aulnois

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 89 archives@meuse.fr

English :

Special opening of the « La Résistance en Meuse » exhibition during the European Heritage Days.

Information on 03 29 79 01 89.

Access for people with reduced mobility.

German :

Sonderöffnung der Ausstellung « La Résistance en Meuse » während der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Informationen unter 03 29 79 01 89.

Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Italiano :

Apertura eccezionale della mostra « La Résistance en Meuse » durante le Giornate europee del patrimonio.

Informazioni al numero 03 29 79 01 89.

Accesso per le persone a mobilità ridotta.

Espanol :

Inauguración excepcional de la exposición « La Résistance en Meuse » durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Información en el 03 29 79 01 89.

Acceso para personas con movilidad reducida.

L’événement JEP Exposition la résistance en Meuse Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-05-20 par OT SUD MEUSE