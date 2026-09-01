Informations pratiques

Fuligny

JEP : Exposition « Le patrimoine de Fuligny vu par les artistes, dessinateurs et photographes »

Eglise Saint-Laurent Fuligny Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Objectif Patrimoine vous convie à une nouvelle exposition inédite : Le patrimoine de Fuligny, vu par les artistes, dessinateurs et photographes.

Cette exposition est une rétrospective pour fêter l’anniversaire des 20 ans de l’association, avec les diverses oeuvres des artistes contributeurs. L’occasion de retracer les évènements culturels et les réalisations (restaurations de sculptures du XVIème, coq de clocher, vitrail classé, électrification de la cloche, restauration de la chapelle d’un soldat disparu lors de la guerre de 1914-1918, restauration de la salle de classe pour en faire un lieu de vie, etc…).

Vous êtes invités à venir découvrir les œuvres d’artistes ayant participé à faire renaître, le temps d’un croquis, d’une peinture les lieux emblématiques du village. Tous ont contribué au cours de ces 20 ans à soutenir l’association.

Cette année, un invité est à l’honneur avec une douzaine de croquis et de dessins : il s’agit de Dany Marchandé, artiste de la Haute-Marne.

Rendez-vous à l’intérieur de l’église Saint-Laurent pour découvrir cette exposition !

#JEP2026 .

Eglise Saint-Laurent Fuligny 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 30 93 nicolle.lehmann@wanadoo.fr

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English :

L’événement JEP : Exposition « Le patrimoine de Fuligny vu par les artistes, dessinateurs et photographes » Fuligny a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne