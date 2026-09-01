JEP – Exposition – Les Yeux du Hameau Pavillon des expositions temporaires Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

JEP – Exposition – Les Yeux du Hameau

Pavillon des expositions temporaires 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour la seconde exposition d’art contemporain au Pavillon des expositions temporaires une carte blanche à David Posth-Kohler est proposée. Comme l’année dernière, l’artiste est invité à puiser dans le fonds de la collection du musée d’art et d’histoire pour composer une exposition faisant dialoguer des œuvres d’époques et de natures différentes.

David Posth-Kohler s’intéresse à la représentation du corps. Son travail récent s’oriente plus particulièrement vers la mise en scène. Il crée et modélise des personnages, sorte d’automates à la fois gesticulés et désarticulés, et explore la théâtralité du corps. Il joue des extrêmes, contorsionne, travaille les échelles et aime « dé-normaliser ».

Pour l’exposition au Pavillon, il souhaite imaginer une scénographie qui évoque un village, avec ses abris, ses allées et ses habitant.es. Ses sculptures-personnages joueront le rôle des villageois.es et des sculptures-habitacles accueilleront les œuvres du musée qui seront visibles depuis des ouvertures. Ce dispositif d’exposition permet ainsi d’assurer la sécurité des pièces de la collection et d’investir l’espace de manière ludique. .

Pavillon des expositions temporaires 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 20

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English :

L’événement JEP – Exposition – Les Yeux du Hameau Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme