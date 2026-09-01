Informations pratiques

Toul

JEP – Exposition « Parcours photographique en plein air »

Rue de Rigny Parc de l’Hôtel de Ville Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le jardin de l’Hôtel de Ville se transforme en une véritable galerie à ciel ouvert.

Laissez-vous guider au fil d’un parcours photographique dédié au patrimoine de la ville, conçu pour sublimer ce cadre verdoyant. Installées au coeur de la roseraie André Legrand, des photographies en grand format dialoguent avec la nature environnante. Cette exposition en plein air offre une immersion visuelle saisissante, où l’art s’invite dans l’espace public pour aller à la rencontre de tous les regards.

Accessible librement, cette déambulation artistique invite petits et grands à redécouvrir le patrimoine de Toul sous un angle nouveau, poétique et inspirant. Une pause idéale pour enrichir votre week-end de découvertes.Tout public

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Rue de Rigny Parc de l’Hôtel de Ville Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

%C0 During Heritage Days, the garden at City Hall is transformed into a true open-air gallery.

Let yourself be guided along a photographic journey dedicated to the city’s heritage, designed to highlight this lush setting. Set in the heart of the André Legrand rose garden, large-format photographs interact with the surrounding nature. This outdoor exhibition offers a striking visual experience, where art enters the public space to meet the gaze of all visitors.

Open to the public, this artistic stroll invites visitors of all ages to rediscover Toul’s heritage from a new, poetic, and inspiring perspective. It’s the perfect break to enrich your weekend of exploration.

L’événement JEP – Exposition « Parcours photographique en plein air » Toul a été mis à jour le 2026-09-11 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES