Informations pratiques

Tourouvre au Perche

JEP : Exposition : « Patrimoine en préril »

RANDONNAI Eglise Saint Malo Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Derrière les murs de l’église Saint-Malo se cachent les témoins silencieux de plus de quatre siècles d’histoire percheronne. Le patrimoine d’un village ne s’arrête pas à la pierre et au béton : il s’incarne dans la mémoire des hommes, les gestes transmis et le souvenir des métiers d’autrefois ! Proposée par l’association Avenir-Patrimoine Randonnai. Entrée libre. .

RANDONNAI Eglise Saint Malo Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP : Exposition : « Patrimoine en préril »

L’événement JEP : Exposition : « Patrimoine en préril » Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche