JEP : Exposition : « Patrimoine en préril » RANDONNAI Tourouvre au Perche
samedi 19 septembre 2026 · RANDONNAI · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
JEP : Exposition : « Patrimoine en préril »
RANDONNAI Eglise Saint Malo Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Derrière les murs de l’église Saint-Malo se cachent les témoins silencieux de plus de quatre siècles d’histoire percheronne. Le patrimoine d’un village ne s’arrête pas à la pierre et au béton : il s’incarne dans la mémoire des hommes, les gestes transmis et le souvenir des métiers d’autrefois ! Proposée par l’association Avenir-Patrimoine Randonnai. Entrée libre. .
RANDONNAI Eglise Saint Malo Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie
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English : JEP : Exposition : « Patrimoine en préril »
L’événement JEP : Exposition : « Patrimoine en préril » Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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