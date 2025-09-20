JEP Exposition « Photos de classes » Lieu-dit La Trinité Melgven

Lieu-dit La Trinité Chapelle de la Trinité Melgven Finistère

Dans le cadre des Journées du Patrimoine Melgven (coup de coeur de la région Bretagne).

Exposition Photos de classes découvrez l’histoire de l’école des garçons de Melgven au travers des photos de classes, des années 50 à la fin des années 70, durant lesquelles l’école est devenue mixte. Un collectage de photographies réalisé par Jean-Yves Floc’h.

La chapelle sera ouverte sur les deux jours de 10H à 18H. .

