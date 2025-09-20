JEP | Exposition Porcelaine et peinture à l’huile Maison natale de François Mitterrand Jarnac
Maison natale de François Mitterrand 22 Rue Abel Guy Jarnac Charente
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Une pensée à deux. Une Histoire, deux artistes.
Sculptures en porcelaine et peinture à l’huile
Maison natale de François Mitterrand 22 Rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 46 08
English :
A thought for two. One story, two artists.
Porcelain sculptures and oil paintings
German :
Ein Gedanke zu zweit. Eine Geschichte, zwei Künstler.
Porzellanskulpturen und Ölgemälde
Italiano :
Un pensiero per due. Una storia, due artisti.
Sculture in porcellana e dipinti a olio
Espanol :
Un pensamiento para dos. Una historia, dos artistas.
Esculturas de porcelana y pinturas al óleo
