JEP Exposition « Portraits d’une belle époque. La société pontivyenne en représentation »

Rue du Général de Gaulle Espace Kenere, archives de Pontivy Pontivy Morbihan

À travers une sélection de portraits, les archives de Pontivy proposent un plongeon dans la société pontivyenne de la Belle Époque. Pris à une période où la photographie commence à se démocratiser, ces clichés dévoilent tout un pan de la vie à Pontivy au début du 20e siècle. Elles mettent en lumière la mode, la perception des âges de la vie et la manière de mettre sa famille en scène.

Exposition visible jusqu’au 27 octobre 2025. .

Rue du Général de Gaulle Espace Kenere, archives de Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 49 11

