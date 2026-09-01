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AGENDA · Saudrupt

JEP Exposition Saint-Martin Saudrupt

samedi 19 septembre 2026 · Saudrupt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Rue de Haironville
Ville
55000 Saudrupt
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Saudrupt

JEP Exposition Saint-Martin

Rue de Haironville Saudrupt Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition de photos représentant saint Martin.
Accès PMR, animaux en laisse acceptés
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 19h

Contact Mme Hocquet au 06 37 07 26 64Tout public
0  .

Rue de Haironville Saudrupt 55000 Meuse Grand Est +33 6 37 07 26 64 

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English :

Photo exhibition featuring Saint Martin.
Wheelchair accessible; pets on a leash are allowed
Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 9 a.m. to 7 p.m.

Contact: Ms. Hocquet at 06 37 07 26 64

L’événement JEP Exposition Saint-Martin Saudrupt a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE