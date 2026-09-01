JEP Exposition Saint-Martin Saudrupt
samedi 19 septembre 2026 · Saudrupt
Informations pratiques
Saudrupt
JEP Exposition Saint-Martin
Rue de Haironville Saudrupt Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition de photos représentant saint Martin.
Accès PMR, animaux en laisse acceptés
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 19h
Contact Mme Hocquet au 06 37 07 26 64Tout public
0 .
Rue de Haironville Saudrupt 55000 Meuse Grand Est +33 6 37 07 26 64
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English :
Photo exhibition featuring Saint Martin.
Wheelchair accessible; pets on a leash are allowed
Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 9 a.m. to 7 p.m.
Contact: Ms. Hocquet at 06 37 07 26 64
L’événement JEP Exposition Saint-Martin Saudrupt a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE