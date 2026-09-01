JEP Exposition Saint Valery sur pilotis Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Saint-Valery-sur-Somme

JEP Exposition Saint Valery sur pilotis

Rue Saint-Pierre Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Société d’Archéologie et d’Histoire de Saint-Valery-sur-Somme et du Ponthieu

Le quai Blavet est l’une des portes d’entrée de la Baie de Somme. Entre l’ancien bureau des Douanes et la Place des Pilotes à Saint Valery sur Somme, c’est l’accès de la plupart des visiteurs : l’horizon s’y élargit majestueusement et découvre un immense paysage d’eaux, de sables et de molières, changeant au rythme des marées et des lumières.

Ce qui constitue aujourd’hui un itinéraire évident est en fait l’aboutissement d’un long cheminement historique. Le quai est une création assez récente ; il illustre la transformation au fil des siècles d’un habitat lacustre disparu et d’un fleuve dont on a essayé de domestiquer les divagations dans son estuaire.

Comme la présentation en 2025 des résultats du collectage au sujet de la rue de la Ferté, cette exposition est organisée par la Société d’Archéologie et d’Histoire de Saint Valery sur Somme et du Ponthieu. Elle s’appuie sur les éléments mis à sa disposition par les différentes structures d’archives et par les descendants de Valericains qui ont joué un rôle dans cette histoire qui s’estompe.

Dessin d’Alexis-Nicolas Pérignon – Bibliothèque nationale de France

Société d’Archéologie et d’Histoire de Saint-Valery-sur-Somme et du Ponthieu

Le quai Blavet est l’une des portes d’entrée de la Baie de Somme. Entre l’ancien bureau des Douanes et la Place des Pilotes à Saint Valery sur Somme, c’est l’accès de la plupart des visiteurs : l’horizon s’y élargit majestueusement et découvre un immense paysage d’eaux, de sables et de molières, changeant au rythme des marées et des lumières.

Ce qui constitue aujourd’hui un itinéraire évident est en fait l’aboutissement d’un long cheminement historique. Le quai est une création assez récente ; il illustre la transformation au fil des siècles d’un habitat lacustre disparu et d’un fleuve dont on a essayé de domestiquer les divagations dans son estuaire.

Comme la présentation en 2025 des résultats du collectage au sujet de la rue de la Ferté, cette exposition est organisée par la Société d’Archéologie et d’Histoire de Saint Valery sur Somme et du Ponthieu. Elle s’appuie sur les éléments mis à sa disposition par les différentes structures d’archives et par les descendants de Valericains qui ont joué un rôle dans cette histoire qui s’estompe.

Dessin d’Alexis-Nicolas Pérignon – Bibliothèque nationale de France .

Rue Saint-Pierre Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

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English :

Archaeology and History Society of Saint-Valery-sur-Somme and Ponthieu

Quai Blavet is one of the gateways to the Bay of Somme. Located between the former customs office and Place des Pilotes in Saint-Valery-sur-Somme, it is the point of entry for most visitors: here, the horizon opens up majestically, revealing a vast landscape of water, sand, and mudflats, shifting with the tides and the light.

What is now an obvious route is in fact the culmination of a long historical journey. The pier is a relatively recent creation; it illustrates the transformation, over the centuries, of a vanished lakeside settlement and a river whose meandering course in its estuary people have sought to tame.

Like the 2025 presentation of the results of the research on Rue de la Ferté, this exhibition is organizedby the Society for Archaeology and History of Saint-Valery-sur-Somme and Ponthieu. It draws on materials made available by various archival institutions and by the descendants of Saint Valery residents who played a role in this fading history.

Drawing by Alexis-Nicolas Pérignon ? National Library of France

L’événement JEP Exposition Saint Valery sur pilotis Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-09-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME