JEP Exposition Saint-Valery-sur-Somme

Rue Saint-Pierre Saint-Valery-sur-Somme Somme
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
« La rue de la Ferté, notre fierté, la mémoire de nos murs ».
Organisé par la Société d’archéologie et d’histoire de Saint-Valery. 0 .
Rue Saint-Pierre Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 6 26 92 60 35
