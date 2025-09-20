JEP Exposition visages et feuillages Libdeau Lieu-dit ferme de Libdeau Toul

Lieu-dit ferme de Libdeau D611 Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Catherine Luzi, céramiste, a eu un coup de foudre pour la figure du visage feuillu, figure antique qui réapparaît au XIIIe siècle dans le décor des monuments religieux et civils. Elle le décline en grès, brut ou émaillé, mais aussi en dessin, en mosaïque… L’homme vert entrera en connivence avec les décors sculptés des clés de voûte de la chapelle de Libdeau.

Vous découvrirez également des reproductions d’éléments architecturaux « Art nouveau », réalisées dans le cadre de la restauration de la façade d’une maison à Nancy, ainsi que des créations céramiques contemporaines.Tout public

Lieu-dit ferme de Libdeau D611 Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 24 77 87 28

English :

Ceramicist Catherine Luzi fell in love with the leafy face, an ancient figure that reappeared in the 13th century in the decor of religious and civil monuments. She uses it in stoneware, raw or glazed, as well as in drawings and mosaics… The green man will collide with the sculpted decorations on the keystones of the Libdeau chapel.

You’ll also discover reproductions of « Art Nouveau » architectural elements, created as part of the restoration of the facade of a house in Nancy, as well as contemporary ceramic creations.

German :

Die Keramikerin Catherine Luzi hat sich auf den ersten Blick in die Figur des belaubten Gesichts verliebt, eine antike Figur, die im 13. Jahrhundert in der Dekoration religiöser und ziviler Denkmäler wieder auftaucht. Sie dekliniert es in Steinzeug, roh oder glasiert, aber auch als Zeichnung, Mosaik… Der grüne Mann wird mit den skulpturalen Verzierungen der Schlusssteine der Kapelle von Libdeau in Verbindung treten.

Sie werden auch Reproduktionen von architektonischen Elementen des Jugendstils entdecken, die im Rahmen der Restaurierung der Fassade eines Hauses in Nancy entstanden sind, sowie zeitgenössische Keramikkreationen.

Italiano :

La ceramista Caterina Luzi si è innamorata della figura del volto frondoso, una figura antica che è ricomparsa nel XIII secolo nella decorazione di monumenti religiosi e civili. Lo usa in gres, crudo o smaltato, ma anche in disegni e mosaici… L’uomo verde sarà in armonia con le decorazioni scolpite sulle chiavi di volta della cappella Libdeau.

Si potranno inoltre scoprire riproduzioni di elementi architettonici « Art Nouveau », realizzati nell’ambito del restauro della facciata di una casa di Nancy, nonché creazioni ceramiche contemporanee.

Espanol :

La ceramista Catherine Luzi se enamoró de la figura del rostro frondoso, una figura antigua que reapareció en el siglo XIII en la decoración de monumentos religiosos y civiles. La utiliza en gres, crudo o esmaltado, pero también en dibujos y mosaicos… El hombre verde armonizará con las decoraciones esculpidas en las claves de bóveda de la capilla Libdeau.

También descubrirá reproducciones de elementos arquitectónicos « Art Nouveau », creados en el marco de la restauración de la fachada de una casa de Nancy, así como creaciones cerámicas contemporáneas.

