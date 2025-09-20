JEP Expositions à l’Abbaye de Saint-Jacut Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-20
L’Abbaye depuis 1875 en trois expositions documentées et résultant d’un travail scientifique de recherches dans les archives de l’établissement
-Dans le bain et dans le vent. Les sœurs de l’Immaculée présentes à l’Abbaye depuis 1875
-1915, au chevet de l’armée belge en exil. Quand l’Abbaye se fit hôpital militaire
-Aggiornamento ! L’Abbaye avant et après Vatican II
10h30-19h à la salle de l’arbre
Un maquettiste au travail Jean-Claude Chardonnay recrée en miniature les plus beaux fleurons de la marine royale du XVIIIème siècle. Une occasion exceptionnelle d’admirer les petits chefs-d’œuvre fabriqués à la main de la cale au mât et, bien évidemment, dans la fidélité absolue aux plans de l’époque. Jean-Claude Chardonnay raconte leur histoire, vous embarque dans la grande histoire navale et vous fait monter sur le pont.
14H00-18H00 à la maison des bains
La vannerie sauvage une technique originale développée et présentée par l’atelier de vannerie de St-Lormel. Confection de paniers en direct selon des techniques anciennes. .
Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19
